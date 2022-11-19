Специалисты по оценке ремонтопригодности электронных устройств из компании iFixit выпустили видеоролик, в котором описывают связанные с литий-ионными батареями риски и методы снижения вероятности возникновения проблем при работе с ними.
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Сообщения о взрывах батарей в мобильной устройствах вроде смартфонов появляются довольно регулярно. Если в батарее есть прокол, он создаёт короткое замыкание между положительным и отрицательным слоями, приводя к утечке запасённой энергии. Батарея в результате этого может быстро нагреться. Если температура превысит определённый порог, электролиты в аккумуляторе могут разложиться на легковоспламеняющиеся пары.
Можно вспомнить проблемную серию смартфонов Samsung Galaxy Note 7 2016 года. Вскоре после их релиза южнокорейский производитель отозвал аппараты из-за признанных неисправными батарей, которые могли нагреваться и воспламеняться. Samsung поменяла смартфоны первой волны на аналоги с вроде бы безопасными батареями, но сообщения о возгораниях не прекратились. Компания перестала выпускать Note 7 в октябре 2016 года.
Первый совет iFixit заключается в том, что нужно разрядить аккумулятор в устройстве, которое вы разбираете, чтобы свести к минимуму потенциальную энергию в нём. Рекомендуется также использовать пластиковые лопатки вместо металлических инструментов, так как пластик не проводит электричество.
В данном случае размер имеет значение. Большие батареи, как в ноутбуках, могут принести больше вреда, чем батареи смартфонов. Вывод всё тот же - следует разряжать батарею.
В заключение ролика представители iFixit применили пистолет для гвоздей к аккумулятору, в 100 раз большему по сравнению со стандартным аккумулятором смартфона. Его прокол стал причиной впечатляющей вспышки.
При соблюдении мер предосторожности и использовании защитного снаряжения работа с литий-ионными батареями вполне безопасна. Если же есть сомнения в своих навыках, лучше отдать ремонт на откуп профессионалам в сервисном центре, пишет Techspot.