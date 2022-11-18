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Realme готовит недорогой гибкий смартфон GT Neo 5 и не только
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Бренд Realme собирается представить ряд новых моделей смартфонов в своих разных линейках. Об этом рассказал вице-президент компании Сюй Ци.

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Он не так давно заявил, что компания готовит пару новых смартфонов из существующих серий, а также полностью новый гибкий аппарат. В линейке GT компания собирается представить модель Realme GT Neo 5. Ещё она хочет каждый год выпускать по две модели серии GT Neo.

Каждый год компания будет представлять аппараты двух серий. Одна модель будет появляться в середине года, другая ближе к концу. Ещё ежегодно будет производиться стандартный аппарат линейки GT. При этом гибкий смартфон вызывает наибольший интерес.

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Работа над ним уже ведётся, но возможные сроки анонса и начала продаж названы не были. Неизвестные его характеристики и каким именно образом он будет раскладываться и складываться, так что остаётся ждать дальнейших новостей по этому вопросу, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #realme
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