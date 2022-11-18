Анонсированный недавно мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 может существовать не в единственном варианте. Представленный чип получил номер SM8550-AB, а существует версия с модельным номером SM8550-AC. Последний может найти применение в составе флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23.
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Не так давно появлялась информация относительно международного варианта Galaxy S23 Ultra в базе данных бенчмарка Geekbench. В процессоре там было одно ядро Cortex-X3 с частотой 3,36 ГГц вместо частоты 3,2 ГГц со страницы спецификаций Snapdragon 8 Gen 2. Инсайдер Ice Universe утверждает, что разница в частотах станет не единственным различием.
Изменения могут затронуть и графический процессор. На странице Snapdragon 8 Gen 2 GPU Adreno 740 имеет частоту 680 МГц, а у обновлённого варианта 719 МГц. Qualcomm выпускает версии «Plus» флагманов Snapdragon ближе к концу года, но на этот раз ускоренная модификация может появиться в начале года.
Samsung является крупнейшим производителем Android-смартфонов в мире и Qualcomm надеется хорошо заработать, продавая ей более мощную версию Snapdragon 8 Gen 2 дороже. Samsung же может получить преимущество на рынке, показав производительность выше, чем у конкурентов на Android тоже на Snapdragon 8 Gen 2.
И всё же, прирост скорости может быть недостаточным, чтобы опережать процессор Apple A16 Bionic, но Snapdragon 8 Gen 2 может обойти чип прошлого поколения A15 Bionic в одноядерных и многоядерных тестах. Остаётся посмотреть на температуры и другие параметры и убедиться, что с ними всё в порядке, пишет WCCFTech.