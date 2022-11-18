Ждать их придётся минимум до 2025 года

Компания Samsung занимается производством процессоров Google Tensor. Сотрудничество двух этих гигантов скоро может стать ещё шире и они займутся созданием мобильного процессора для будущих флагманских смартфонов.

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Инсайдер сообщает, что Samsung работает с командой создателей Google Tensor и командой разработчиков графики AMD над новой системой на чипе. Она войдёт в состав флагманских смартфонов Samsung Galaxy S. Скорее всего это произойдёт не раньше 2025 года.

Процессор может состоять из двух высокопроизводительных ядер Cortex-X, четырёх достаточно быстрых ядер на более низкой тактовой частоте, четырёх экономичных ядер. На диаграмме видно, что сюда же входит графический процессор AMD.

Google и Samsung уже имеют опыт совместной работы над чипами Google Tensor для смартфонов Pixel. Чипы Tensor и Tensor G2 из аппаратов Pixel 6 и Pixel 7 производит Samsung. Они напоминают собственные процессоры Samsung Exynos, но добавлены возможности искусственного интеллекта от Google.

Недавно появлялась информация, что две компании начали работу над Google Tensor 3-го поколения. Этот чип в следующем году войдёт в состав смартфонов серии Pixel 8. Чип имеет кодовое имя Ripcurrent и модельный номер S5P9865.

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Большинство мобильных чипов сейчас производятся на техпроцессах 5 нм или 4 нм. Поскольку до появления модели от Samsung и Google пройдёт ещё пара лет, он может выпускаться на более передовом техпроцессе 3 нм. Samsung уже занимается производством чипов 3 нм, пишет Gizmochina.