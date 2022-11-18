Деньги получали Activision Blizzard, Riot Games, Nintendo, Ubisoft и другие

В четверг информационное агентство Reuters сообщило, что Google платила 24 разработчикам приложений огромные суммы денег. Так она ведёт борьбу с конкурентами магазина приложений Play Store. В судебном иске, на который ссылается отчёт, упомянуто заключенное Google соглашение о выплате разработчику игр Activision Blizzard $360 млн в течение трёх лет.

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Сделка между Google и Activision заключили после того, как последняя поставила Google в известность о намерении представить свой магазин приложений. Эти сведения нашли в неотредактированной версии иска, поданного компанией Epic Games в 2020 году. Epic тогда заявила, что Google знала, что выплаты Activision «фактически гарантировали её отказ от планов по выпуску конкурирующего магазина приложений». Далее Epic говорит, что сделка Activision и Google снижает качество обслуживания в Play Store и увеличивает цены.

Ещё в судебном иске говорится, что Google заплатила подразделению китайской Tencent Holdings Ltd. Riot Games $30 млн в течение года, устраняя ещё одного конкурента Play Store. В иске двухлетней давности Epic обвиняет Google в антиконкурентном поведении.

Google убрала игру Fortnite из магазина приложений на Android в 2018 году. Это случилось после того, как Epic включила в игру ссылку на свою платёжную платформу, тем самым нарушив политику Google. В магазине Google берут 30% от доходов приложений и Epic захотела обойти этот сбор. Это же привело к иску Epic против Apple, который сейчас передан в апелляционный суд. Если дело Epic против Apple дойдёт до Верховного суда, окончательное решение может появиться только в 2025 году.

Epic хочет показать, что Google ведёт нечестную конкурентную политику при распространении Android-приложений. Google не соглашается и утверждает, что выплаты разработчикам поддерживают здоровую конкуренцию. Эти платежи являются частью плана, внутри Google известного как Project Hug. Google говорит, что некоторые платежи разработчикам производили за публикации на YouTube и кредитами на рекламу на рекламной платформе Google и в облачных сервисах.

Прогнозы Google показали, что компания может потерять миллиарды от продаж приложений, если разработчики игр уйдут из её магазина Play Store к конкурентам. Выплаты получали также Nintendo, Ubisoft, приложение для медитации Calm и занимающаяся разработкой образовательных приложений компания Age of Learning.

Разница между конкурентной политикой магазинов Apple App Store и Google Play состоит в том, что на Android можно скачивать приложения из сторонних магазинов. Apple таких вольностей своим пользователям не позволяет, зато это повышает безопасность при работе с приложениями.

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Fortnite остаётся недоступной в Play Store, но игру можно поставить на Android через приложение Epic Games, а его можно скачать в магазине Samsung Galaxy Store. Ничего не мешает играть и через браузер на Android на сайте epicgames.com, напоминает Phonearena.