Не все iPhone с USB-C будут одинаково производительными при передаче данных

Компания Apple ранее подтвердила, что в аппаратах iPhone исчезнет проприетарный разъём Lightning и появится повсеместно распространённый USB-C. Первые iPhone с USB-C должны быть выпущены в 2023 году. Один из аналитиков полагает, что здесь есть нюанс.

реклама

В посте в Твиттере аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо написал, что согласно его последнему опросу, все iPhone 2023 года откажутся от Lightning в пользу USB-C. При этом только самые дорогие модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max предложат наиболее высокоскоростную передачу данных. iPhone 15 не Pro довольствуются скоростями передачи данных стандарта USB 2.0. Куо полагает, что модели Pro будут поддерживать минимум стандарты USB 3.2 или Thunderbolt 3.

Современные модели iPhone, включая последние iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, ограничены в разъёме Lightning скоростью USB 2.0 (480 Мбит/с). Новые планшеты iPad Pro благодаря портам USB-C имеют более высокую скорость передачи. Не так давно последние премиальные Android-смартфоны стали применять более быструю технологию передачи данных USB-C.

Apple переходит на USB-C под нажимом европейского закона. Согласно этому закону, к 2024 году вся компактная электроника должна иметь стандартный зарядный порт, а не собственные порты от производителей.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Если прогноз Куо точен и Apple предложит высокую скорость передачи данных только в моделях Pro, появится ещё одно различие между айфонами разных ценовых категорий. Впрочем, для большинства пользователей это вряд ли будет играть важную роль. Если кто-то и подключает смартфоны к компьютеру для переноса файлов, вряд ли это происходит каждый день. С популярностью сервисов потоковой трансляции видео и музыки, облачных хранилищ и беспроводных протоколов актуальность подключения кабелей уже не так велика, как в прежние годы, считает Techspot.