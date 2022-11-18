Компания Apple ранее подтвердила, что в аппаратах iPhone исчезнет проприетарный разъём Lightning и появится повсеместно распространённый USB-C. Первые iPhone с USB-C должны быть выпущены в 2023 году. Один из аналитиков полагает, что здесь есть нюанс.
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В посте в Твиттере аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо написал, что согласно его последнему опросу, все iPhone 2023 года откажутся от Lightning в пользу USB-C. При этом только самые дорогие модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max предложат наиболее высокоскоростную передачу данных. iPhone 15 не Pro довольствуются скоростями передачи данных стандарта USB 2.0. Куо полагает, что модели Pro будут поддерживать минимум стандарты USB 3.2 или Thunderbolt 3.
Современные модели iPhone, включая последние iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, ограничены в разъёме Lightning скоростью USB 2.0 (480 Мбит/с). Новые планшеты iPad Pro благодаря портам USB-C имеют более высокую скорость передачи. Не так давно последние премиальные Android-смартфоны стали применять более быструю технологию передачи данных USB-C.
Apple переходит на USB-C под нажимом европейского закона. Согласно этому закону, к 2024 году вся компактная электроника должна иметь стандартный зарядный порт, а не собственные порты от производителей.
Если прогноз Куо точен и Apple предложит высокую скорость передачи данных только в моделях Pro, появится ещё одно различие между айфонами разных ценовых категорий. Впрочем, для большинства пользователей это вряд ли будет играть важную роль. Если кто-то и подключает смартфоны к компьютеру для переноса файлов, вряд ли это происходит каждый день. С популярностью сервисов потоковой трансляции видео и музыки, облачных хранилищ и беспроводных протоколов актуальность подключения кабелей уже не так велика, как в прежние годы, считает Techspot.