Руководство компании MediaTek подтвердило приверженность планам выйти на рынок компьютеров с процессорами на архитектуре Arm. Там ей придётся конкурировать с Qualcomm в системах Windows on Arm. Сведений о планах компании по реализации этого намерения пока мало.
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Представители MediaTek заявили, что видят возможности на рынке ПК с ежегодным оборотом в $40 млрд. Эти возможности они пока пытаются реализовать с помощью процессоров Kompanio. MediaTek также планирует встроить в ноутбуки модемы 5G, Bluetooth, Wi-Fi и чипы дисплея.
Корпоративный вице-президент Винс Ху говорит, что MediaTek собирается перейти из «сферы с низким энергопотреблением в сферу высокой производительности», позаимствовав некоторые технологии Arm. Эти технологии она уже применяла в чипах для смартфонов, таких как модели Dimensity. «В сегменте центральных и графических процессоров нам необходимо вложить более крупные инвестиции».
Это может означать, что MediaTek станет разрабатывать CPU и GPU самостоятельно. Это отличается от подхода Qualcomm. Последняя купила компанию Nuvia с разработчиками процессоров, но теперь из-за этого ей приходится судиться с Arm.
Планы MediaTek выйти на рынок ПК сейчас относятся главным образом к хромбукам. На прошлой неделе она представила для них процессоры Kompanio 520 и 528.
Отвечать за выход на рынок ПК будет вице-президент и генеральный менеджер по клиентским вычислениям MediaTek Адам Кинг. Он посвятил 6 лет планированию клиентских платформ Intel и ещё 4 года провёл в качестве директора по маркетингу продуктов для ноутбуков, курируя мобильные чипы Core с 4-го по 6-е поколение, напоминает PCWorld.