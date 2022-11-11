Её глава Бэнкман-Фрид уходит в отставку

Криптовалютная биржа FTX и её дочерние компании подали заявление о банкротстве. Об этом стало известно в пятницу, как и об уходе основателя биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида с поста генерального директора. Исполнительным директором станет Джон Дж. Рэй III, а Бэнкман-Фрид будет помогать ему во время переходного периода. В документации дочерней компании Alameda Research LLC указаны активы на сумму от $10 до $50 млрд, обязательства на сумму от $10 до $50 млрд и более 100 тысяч кредиторов.

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Подача заявки на банкротство стала очередным событием катастрофической для биржи и криптовалютного мира в целом недели. По показателям Coinmarketcap, только за один час в пятницу капитализация рынка криптовалют упала более чем на $41 млрд с $880 до $839 млрд.

«FTX должна получить возможность оценить ситуацию и придумать процесс максимального возмещения убытков всем заинтересованным сторонам», — считает Рэй, имеющий опыт работы в качестве юриста по реструктуризации и должностного лица по реорганизации в компаниях вроде Enron и Fruit of the Loom. «Группа FTX обладает ценными активами, которыми можно эффективно управлять лишь совместно».

Заявка на банкротство может стать важнейшей после дефолта биржи Mt.Gox в 2014 году. Тогда она была крупнейшей криптовалютной биржей мира. На этот раз обанкротить могут FTX US (West Realm Shires Services), торговую фирму Alameda Research и около 140 аффилированных компаний. В данный список не вошли LedgerX LLC, FTX Australia, FTX Pay и бизнес криптовалютных деривативов компании, FTX Digital Markets. Регулятор по ценным бумагам Багамских островов в четверг пообещал заморозить активы FTX Digital Markets. Из этого следует, что банкротство FTX может рассматриваться в разных юрисдикциях.

FTX не является наиболее крупной криптовалютной биржей, но она была динамично растущей и в январе её оценили в $32 млрд. Этому помогло финансирование со стороны венчурных капиталистов, таких как SoftBank, Temasek, LightSpeed Ventures, Tiger Global, Sequoia Capital, BlackRock и множества фирм из мира криптовалют.

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По статистике Nomics, на протяжении большей части года FTX входила в число трёх-четырёх крупнейших бирж по объёму торгов криптовалютой, пишет yahoo.finance.