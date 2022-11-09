Прошло несколько месяцев с момента появления новых смартфонов Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Этого достаточно, чтобы начала поступать информация о смартфонах будущего года Pixel 8. Ждать их предстоит до второй половины 2023 года.
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Пока известны кодовые названия: Pixel 8 называется Shiba, а Pixel 8 Pro —Husky. Это снова названия животных, как и в случае с Pixel 7 и 7 Pro с их именами Panther и Cheetah соответственно.
Появляются также сообщения об использовании в новых устройствах процессора Google Tensor G3. Его производством займётся Samsung на техпроцессе 3 нм. Этот чип основан на процессоре Samsung Exynos 2300.
Tensor G3 может иметь кодовое имя Zuma и включать в свой состав модем Samsung G5300. Этот же модем применяется в процессоре Tensor G2 в Pixel 7.
Pixel 8 может обладать экраном с разрешением 2268 х 1080 пикселей, у Pixel 8 Pro будет разрешение 2822 х 1344, что отличается от показателей аппаратов Pixel прежних поколений. Обе модели получат по 12 ГБ оперативной памяти, сообщает Gizmochina.