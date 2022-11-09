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Google Pixel 8 и 8 Pro под кодовыми именами Shiba и Husky работают на процессоре Tensor G3
Их появления предстоит ждать без малого год
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Прошло несколько месяцев с момента появления новых смартфонов Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Этого достаточно, чтобы начала поступать информация о смартфонах будущего года Pixel 8. Ждать их предстоит до второй половины 2023 года.

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Пока известны кодовые названия: Pixel 8 называется Shiba, а Pixel 8 Pro —Husky. Это снова названия животных, как и в случае с Pixel 7 и 7 Pro с их именами Panther и Cheetah соответственно.

Появляются также сообщения об использовании в новых устройствах процессора Google Tensor G3. Его производством займётся Samsung на техпроцессе 3 нм. Этот чип основан на процессоре Samsung Exynos 2300.

Tensor G3 может иметь кодовое имя Zuma и включать в свой состав модем Samsung G5300. Этот же модем применяется в процессоре Tensor G2 в Pixel 7.

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Pixel 8 может обладать экраном с разрешением 2268 х 1080 пикселей, у Pixel 8 Pro будет разрешение 2822 х 1344, что отличается от показателей аппаратов Pixel прежних поколений. Обе модели получат по 12 ГБ оперативной памяти, сообщает Gizmochina.

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#смартфоны #google #pixel
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vitosol
21:30
Вот с другого берега и будут "воспитывать" натовские войска; своих то украинских нет. Лежат по полям; РФ вынуждена их хоронить.
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
FelsheR-БАН100519
21:29
В замерзающую европпу никто не верит. Они не дураки ради украины замерзать)) Эти откупятся и вас бросят. Натрахались.))
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Dmitry Mitry
21:27
Это фантастика. Подобное невозможно
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Вежливый NASAMS
21:27
там если есть нежданчик так для чмобиков. ноют постоянно на видосах что их колят больно.
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Вежливый NASAMS
21:26
какая Одесса далбаеб? после крейсера уже самый тупой идиот должен был понять что мечта о Одессе несбыточная уже. а тут еще и новый флагман приболел. пришлось всю флотилию на карантин в бухте закрыть.
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
FelsheR-БАН100519
21:25
Целый месяц мирных жителей эвакуировали, чтобы бандеровцы ими не прикрывались и Бучу снова не устроили, войска передислоцировали и вдруг раз - для фашиков нежданчик)).
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Вежливый NASAMS
21:24
у меня свое не переживай.
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Вежливый NASAMS
21:24
Ну и кроме того, до сих пор у них крейсер утонул от неправильного курения и качке при шторме, на их складах – тоже, либо курят как попало, либо их накрывает эффект взбесившейся линзы. С нефтебазами –...
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Вежливый NASAMS
21:24
ну ты и далбаеб. украинец даже в рахе будет вести себя намного цивилизованней скуластых аборигенов. потому что украинец это европеец. с магдебургзким правом, конституцией П. Орлика, с козацкой радой, ...
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Fal1ty
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