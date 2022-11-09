Huawei в Японии анонсировала корпоративный планшет MatePad C7. Он получил дисплей IPS LCD 10,95 дюйма с минимальными рамками. Соотношение сторон составляет 16:10, частота 120 Гц, разрешение 2560 х 1600, плотность пикселей 275 ppi и цветовой диапазон DCI-P3. Установлена HarmonyOS 2 и есть стилус Huawei M-Pencil 2-го поколения. Доступен обмен файлами с аппаратами Huawei, зеркалирование экрана, расширенный дисплей и разделённый экран.
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Используется Snapdragon 865, 6 ГБ памяти и 128 ГБ хранилище. Есть также отсек для карт памяти. Ёмкость батареи составляет 7250 мАч, поддерживается зарядка 22,5 Вт.
Разрешение передней камеры составляет 8 Мп, задней 13 Мп. Среди других характеристик лицевое распознавание, четыре динамика, звук Histen 7.0, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1 и USB-C. Размеры планшета 253,8 х 165,3 х 7,25 мм и вес около 485 г.
Устройство будет продаваться в Японии в матовом сером цвете, но когда и по какой цене, не сообщается, пишет Gizmochina.