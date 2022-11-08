Смартфоны с ним должны быть представлены до конца года

Компания MediaTek во вторник представила процессор Dimensity 9200 для смартфонов. Разработчики обещают в нём сочетание максимальной производительности и экономии энергии. Это должно повысить продолжительность работы устройств и защитить их от перегрева. Производимый с применением передовых технологий, это первый флагманский чип данной компании, поддерживающий стандарты связи Sub-6 5G и mmWave 5G одновременно. Это позволит ему найти более широкое применение по всему миру.

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Чип производится на новейшем техпроцессе 4 нм второго поколения. Он первый получил архитектуру ARM V9 второго поколения, поддержку новой оперативной памяти LPDDR5X и хранилища типа UFS 4.0 и MCQ. У чипа одно ядро ARM Cortex X3 с частотой 3,05 ГГц, три Cortex A715 2,85 ГГц и четыре Cortex A510 1,8 ГГц для экономии энергии. Dimensity 9200 стал первым чипом с 11-ядерным графическим процессором ARM Immortalis G715 с аппаратной поддержкой трассировки лучей.

Это даёт прирост производительности и эффективности по сравнению с Dimensity 9000, а также расширенную функциональность. MediaTek говорит о росте эффективности энергопотребления на 30% при снижении шума с помощью ИИ и на 45% в задачах с искусственным интеллектом сверхвысокого разрешения. Процессор искусственного интеллекта (APU) стал на 35% быстрее.

Цифровой сигнальный процессор Imagiq 980 Image Signal Processor (ISP) получил поддержку датчиков камеры RGBW. Обновлённый AI обещает улучшенный HDR, новые кинематографические режимы видео и меньше размытия на снимках. Поддерживаются камеры с разрешением до 300 Мп и запись видео 8K, экраны с адаптивной частотой обновления до 144 Гц и разрешением WQHD.

Dimensity 9200 станет частью инициативы Dimensity Open Resource Architecture (DORA). С ней производители могут настраивать чип под требования своих устройств. Oppo и MediaTek недавно успешно работали над Reno 8 Pro с использованием DORA и процессора Dimensity 8200 Max.

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MediaTek утверждает, что смартфоны на Dimensity 9200 будут анонсированы до конца года. Обещано более быстрое распространение большего числа моделей, нежели на Dimensity 9000, который редко встречался Китая, пишет Digitaltrends.