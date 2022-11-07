Новый аппарат получит экран с частотой 120 Гц

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

Компания Honor назвала дату анонса флагманского смартфона очередного поколения. Модель с вероятным названием Magic 5 будет представлена в Китае 23 ноября. Пока нет сведения относительно его внешнего вида, спецификаций и стоимости.

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Инсайдер Digital Chat Station сообщает только, что этот аппарат войдёт в число первых на новом премиальном процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Qualcomm проведёт ежегодный саммит 15-17 ноября и там он должен быть официально представлен.

Помимо производительных компонентов флагман получит экран OLED LTPO с диагональю 6,8 дюйма и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Он наверняка выйдет с оболочкой Magic UI 7.0 поверх системы Android 13. Ожидается аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и проводная зарядка мощностью до 100 Вт.

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Также ожидается основная камера с разрешением 50 Мп. Ближе к анонсу может появиться дополнительная информация об этом устройстве, пишет Pocketnow.