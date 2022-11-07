Была информация, согласно которой система на чипе Snapdragon 8 Gen 2 использует невиданную прежде конфигурацию. Речь шла о сочетании ядер 1 + 2 + 2 + 3, но теперь говорят о 1 + 4 + 3. Из них четыре ядра будут мощные Gold.
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Это ядра на архитектуре ARM Cortex-A715. Они дадут некоторый прирост скорости и снижение расхода энергии на фоне ядер Cortex-A710. Эти ядра придут на смену двум Cortex-A710 и двум Cortex-A715. Итого будет:
- Одно ядро Cortex-X3.
- Четыре Cortex-A715.
- Три Cortex-A510.
Разработчики перейдут на ядра Gold с целью опередить конкурентов, среди которых будет выходящий скоро MediaTek Dimensity 9200, Apple M1 и A16 Bionic. Чип MediaTek имеет прежнюю конфигурацию ядер 1 + 3 + 4, так что может уступать модели Qualcomm в многоядерных тестах.
Кроме скорости важен расход энергии, ведь речь идёт о мобильных устройствах. Техпроцесс TSMC 4 нм должен обеспечить рост скорости на 20% против Snapdragon 8 Plus Gen 1 при прежней эффективности.
Анонс чипа состоится в середине ноября, пишет WCCFTech.