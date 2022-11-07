Уволенными окажутся тысячи сотрудников

В последние недели среди социальных сетей главное внимание привлекает купленная Илоном Маском Twitter. Среди прочих изменений речь идёт об увольнении чуть ли не половины сотрудников. На компанию уже даже подали в суд за начало увольнений без заблаговременных уведомлений. Также её покритиковали некоторые политические деятели. Уже появилась информация, что некоторых уволенных сотрудников позвали обратно.

реклама

Теперь настал черёд компании Meta анонсировать большие увольнения. На этой неделе без работы могут остаться тысячи её сотрудников.

Масштаб увольнений уступает Twitter, но всё же Wall Street Journal пишет о том, что количество уволенных будет исчисляться тысячами. Сейчас в Meta работают около 90 тысяч сотрудников по всему миру. Это будет крупнейшее сокращение в истории компании и крупнейшее за год среди всех технологических компаний.

Meta пока не дала комментариев. В сентябре стало известно, что компания ведёт активную реструктуризацию и уже тогда увольнения ожидались. Марк Цукерберг тогда говорил, что за первые 18 лет существования компания в основном быстро росла каждый год. Лишь недавно её доход впервые остался на прежнем уровне и даже немного снизился.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

Стоимость акций Meta в последнее время падает. Виновата в первую очередь дорогостоящая инициатива метавселенной, которая так и не набрала обороты. Некоторые акционеры просили сократить численность персонала и инвестиции в метавселенную, а с ними и общие капитальные затраты, пишет Neowin.