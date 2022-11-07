В последние недели среди социальных сетей главное внимание привлекает купленная Илоном Маском Twitter. Среди прочих изменений речь идёт об увольнении чуть ли не половины сотрудников. На компанию уже даже подали в суд за начало увольнений без заблаговременных уведомлений. Также её покритиковали некоторые политические деятели. Уже появилась информация, что некоторых уволенных сотрудников позвали обратно.
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Теперь настал черёд компании Meta анонсировать большие увольнения. На этой неделе без работы могут остаться тысячи её сотрудников.
Масштаб увольнений уступает Twitter, но всё же Wall Street Journal пишет о том, что количество уволенных будет исчисляться тысячами. Сейчас в Meta работают около 90 тысяч сотрудников по всему миру. Это будет крупнейшее сокращение в истории компании и крупнейшее за год среди всех технологических компаний.
Meta пока не дала комментариев. В сентябре стало известно, что компания ведёт активную реструктуризацию и уже тогда увольнения ожидались. Марк Цукерберг тогда говорил, что за первые 18 лет существования компания в основном быстро росла каждый год. Лишь недавно её доход впервые остался на прежнем уровне и даже немного снизился.
Стоимость акций Meta в последнее время падает. Виновата в первую очередь дорогостоящая инициатива метавселенной, которая так и не набрала обороты. Некоторые акционеры просили сократить численность персонала и инвестиции в метавселенную, а с ними и общие капитальные затраты, пишет Neowin.