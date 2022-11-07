Виноваты карантины из-за COVID-19 и падение спроса

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

События последних месяцев привели к тому, что компания Apple не сможет реализовать свой первоначальный план по объёму поставок аппаратов iPhone 14 по итогам года. Согласно последним сведениям, цель была снижена на 3 млн аппаратов.

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После заявления Apple о снижении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max по причине карантина на сборочном предприятии в Чжэнчжоу в отчёте Bloomberg прогноз поставок также был пересмотрен. Изначальная цель составляла 90 млн, теперь она равна 87 млн.

Пересмотр прогноза связан в первую очередь со снижением спроса на модели iPhone 14 и 14 Plus, более дешёвые альтернативы моделям Pro. Проблемы производителей тоже вносят свой негативный вклад.

Положительным аспектом этого отчёта стало то, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max сохраняют высокий спрос. Вскоре после релиза запуска Apple потребовала от поставщиков сократить объём производства iPhone 14 Plus из-за низкого спроса. При этом было дано распоряжение нарастить производство iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

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Хотя уменьшение на 3 млн может показаться небольшим на фоне поставок 237,9 млн айфонов в прошлом году, отрицательное значение появится в следующем финансовом ежеквартальном отчёте и не понравится инвесторам, пишет WCCFTech.