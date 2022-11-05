Microsoft периодически рекламирует свои сервисы в своём же программном обеспечении. В первую очередь продвигаются сервис Microsoft 365 и браузер Edge. Бывало, что компания показывала рекламу Microsoft Editor в проводнике Windows 11, хотя говорила, что это произошло случайно и не предназначалось для публикации. Теперь Microsoft может работать над бизнес-моделью, которая будет зависеть от продаж сервисов на недорогих Windows-устройствах благодаря рекламе и подпискам.
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Microsoft недавно опубликовала список вакансий главного менеджера и инженера-программиста. В первоначальной версии говорилось, что компания работает над моделью, позволяющей создавать «недорогие работающие за счёт рекламы и подписки компьютеры».
Это формулировка потом была удалена, но в вакансиях всё ещё делается акцент на изучении облачных технологий и веб-решений. Также сказано о «миссии по внедрению облачных технологий в Windows».
Учитывая развитие Microsoft 365 и роль сервиса в Windows, реклама не станет сюрпризом. Windows 10 и Windows 11 были бесплатными обновлениями, а компенсировать расходы компания пытается, привлекая людей в экосистему Microsoft через подписки и облачные сервисы. Пользователи также платят за программное обеспечение.
Это может вызвать разногласия, если будет реализовано. Реклама в сервисах, за которые уже заплатили, вызовет у некоторых недовольство. Можно вспомнить смартфон Fire Phone от Amazon, который провалился в продаже.
С другой стороны, такие действия должны привести к удешевлению Windows-компьютеров. Некоторые ради этого наверняка согласятся потерпеть рекламу, пишет Neowin.