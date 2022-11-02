Это будет самая энергоэффективная технология памяти для смартфонов

Компания Micron начала поставлять квалификационные образцы памяти DRAM на основе самого передового в мире техпроцесса, по её собственному мнению. После промышленных поставок памяти на 1-alpha в 2021 году новая 1-beta LPDDR5X стала лучше почти по всем направлениям. Micron утверждает, что этот техпроцесс примерно на 15% энергоэффективнее и выдаёт улучшение битовой плотности при ёмкости 16 Гбит на кристалл более чем на 35%.

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Исполнительный директор Micron Скотт ДеБоер (Scott DeBoer) говорит, что технология воплощена в жизнь благодаря запатентованной литографии в сочетании с передовыми техпроцессами и материалами. С помощью запатентованной литографии Micron смогла обойтись без технологии экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV).

Мобильные устройства станут первыми получателями плодов этой технологии Micron. Приложения на основе 5G, где нужны искусственный интеллект и данные, смогут эффективнее использовать выросшую пропускную способность. Даже более простые компоненты, вроде камер, выиграют от уменьшения времени запуска и повышения производительности в ночном и портретном режимах съёмки.

Micron также внедрила новые методы расширенного динамического масштабирования напряжения и частоты JEDEC (eDVFSC). По её данным, добавление eDVFSC обеспечивает частоту до 3200 Мбит/с по сравнению с 1600 Мбит/с у 1-alpha.

Оперативная память с меньшим энергопотреблением может освободить место для более мощных процессоров. Это приведёт к увеличению автономности устройств нынешнего поколения.

В октябре Micron объявила о намерении потратить до $100 млрд за два десятилетия на строительство завода по производству полупроводников в штате Нью-Йорк. Это крупнейшая частная инвестиция в истории штата.





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Micron в следующем году планирует перевести остальные свои продукты на 1-beta, включая клиентский, потребительский, промышленный, встраиваемый, ЦОД и автомобильный сегменты, пишет Techspot.