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Mozilla может продлить поддержку браузера Firefox в системах Windows 7 и 8.1 до августа
Или же поддержка останется только до первого квартала
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Компания Microsoft собирается прекратить расширенную поддержку системы Windows 7 в первой половине будущего года. Это означает прекращение выпуска платных обновлений безопасности для не желающих переходить на более современные версии Windows. Отказ от Windows 7 означает прекращение поддержки основных браузеров, вроде Chrome, Edge и Firefox. Google недавно рассказала о намерении перестать обновлять Chrome на Windows 7 и 8.1 с будущего года. Компания Mozilla ещё не приняла решение, когда перестать выпускать обновления для Firefox.

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Разработчики браузера рассматривают два варианта: прекратить поддержку в первом квартале будущего года или продолжать обновлять Firefox для старых версий Windows до августа. Тогда браузер перейдёт на более новую версию Extended Support Release.

Разработчики утверждают, что отказ от Firefox на Windows 7 и 8.1 в начале 2023 года мог бы облегчить их жизнь, позволив отказаться от систем для автоматизации тестирования браузера на Windows 7. Если этого не случится, это «не станет концом света», так как у Firefox остаётся много пользователей на Windows 7. По октябрьской статистике StatCounter, у Windows 7 сейчас почти 10% рынка ПК.

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Запуск неподдерживаемого браузера в неподдерживаемой версии Windows возможен, так как сейчас есть пользователи даже у совсем старой Windows XP. Однако, выход в интернет через неподдерживаемое программное обеспечение может быть опасен, так что рекомендуется переходить на более современные версии операционных систем и браузеров, пишет Neowin.

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#windows #firefox
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