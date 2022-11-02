В начале месяца фирма StatCounter как обычно опубликовала отчёт о положении дел на рынке браузеров. В октябре не замечено радикальных изменений по сравнению с прошлыми месяцами. Microsoft с трудом смогла добиться того, чтобы доля её браузера Edge перевалила за отметку в 10%.
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Google Chrome остаётся безоговорочным лидером с долей 66,46%, при этом потеряв за октябрь 1,12%. Edge второй с долей 10,85% (+0,05%), почти не двигаясь вперёд вот уже пять месяцев.
Apple Safari замыкает тройку лидеров на ПК с долей 9,38% (+0,45%). Firefox четвёртый с результатом 7,05% (-0,22%), Opera пятый с долей 3,61% (+0,67%). Как и Windows XP, у которой пользователи остаются даже спустя более чем через восемь лет после завершения поддержки, не сдаётся браузер Internet Explorer. У него сейчас примерно 0,8% рынка браузеров на ПК. Microsoft планирует убрать IE в некоторых версиях Windows 10 после 14 февраля 2023 года.
Статистика браузеров на ПК:
- Google Chrome: 66,46% (-1,12%).
- Microsoft Edge: 10,85% (+0,05%).
- Apple Safari: 9,38% (+0,45%).
- Mozilla Firefox: 7,05% (-0,22%).
- Opera: 3,61% (+0,67%).
На мобильных устройствах расстановка сил другая. Большинство пользователей используют Chrome и Safari, а Microsoft находится в разделе «Другое» с очень небольшой долей рынка, пишет Neowin.
Статистика браузеров на мобильных устройствах:
- Google Chrome: 65% (-0,23%).
- Apple Safari: 25,11% (+0,49%).
- Samsung Internet: 4,63% (-0,06%).
- Opera: 1,81% (-0,05%).
- UC Browser: 1,06% (-0,11%).