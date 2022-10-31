Аппарат с оболочкой EMUI 12 и без сервисов Google

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Компания Huawei на своём международной сайте без громких анонсов разместила новый смартфон Huawei Nova Y61. Это может быть устройство на смену прошлогоднему Nova Y60.

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Huawei Nova Y61 по внешнему виду мало отличается от любого другого бюджетного смартфона. У него плоская рамка и расположение задней камеры в стиле iPhone Pro. Эти камеры не впечатляют: основная 50 Мп, макро 2 Мп, сенсор глубины 2 Мп и передняя камера 5 Мп.

Корпус здесь может быть пластиковый с размерами 164,28 х 75,8 х 8,94 мм и весом 188 г. Доступно три цветовых варианта: сапфировый синий, мятно-зелёный и полуночный чёрный.

Экран LCD с диагональю 6,52 дюйма обладает разрешением 1600 х 720 пикселей (HD+) и вырезом. Используется неназванный 8-ядерный процессор. Объём памяти в Азиатско-Тихоокеанском регионе равен 6 ГБ, хранилища 64 ГБ. В остальном мире даётся только 4 ГБ памяти. В некоторых регионах аппарат поставляется с двумя SIM-картами, а в других с одной. Это относится и к поддержке NFC.

Во всех версиях есть однодиапазонный Wi-Fi, 4G, Bluetooth 5.1 и GNSS, разъём для наушников и порт USB Type-C (USB 2.0).

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Установлена оболочка EMUI 12 с мобильными службами Huawei (HMS) вместо сервисов Google (GMS). Ёмкость батареи 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 22,5 Вт, пишет Gizmochina.