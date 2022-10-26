Появилась информация о процессоре MediaTek Dimensity 9200, который скоро станет новым флагманом китайского производителя. Похоже, что его скорость даже выше, чем у чипа Apple M1 из iPad Pro 5-го поколения. У него могут быть вычислительные ядра ARM Cortex-X3 и производиться он может на техпроцессе 4 нм от TSMC.
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Китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал результаты тестирования в бенчмарке, AnTuTu. Там Dimensity 9200 отлично проявил себя, в том числе графический процессор Immortalis-G715. Чип набрал 1266102 балла, опередив M1 iPad Pro с его результатом 1251547 баллов.
Тестирование проводили при комнатной температуре около 20 °C. Максимальная температура процессора была не выше 37 °C, а большую часть времени 36 °C. Эти низкие значения могут означать качественное охлаждение Dimensity 9200 и эффективность техпроцесса 4 нм от TSMC.
Чип Snapdragon 8 Plus Gen 1 тоже выпускали на этом техпроцессе и он обошёл Apple A15 Bionic в игровом тесте, показав важность передовых техпроцессов. Интересно будет сравнить Dimensity 9200 с будущим Snapdragon 8 Gen 2 на этом же техпроцессе этого же производителя. Нужно иметь в виду, что AnTuTu отдаёт предпочтение процессорам на Android-устройствах, а не чипам Apple серий A и M.
Процессоры Apple обычно превосходят конкурентов, так что следует дождаться большего числа тестов и выхода окончательных вариантов чипов, пишет WCCFTech.