MediaTek Dimensity 9200 набрал 1266102 балла

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090

Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

Появилась информация о процессоре MediaTek Dimensity 9200, который скоро станет новым флагманом китайского производителя. Похоже, что его скорость даже выше, чем у чипа Apple M1 из iPad Pro 5-го поколения. У него могут быть вычислительные ядра ARM Cortex-X3 и производиться он может на техпроцессе 4 нм от TSMC.

реклама

Китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал результаты тестирования в бенчмарке, AnTuTu. Там Dimensity 9200 отлично проявил себя, в том числе графический процессор Immortalis-G715. Чип набрал 1266102 балла, опередив M1 iPad Pro с его результатом 1251547 баллов.

Тестирование проводили при комнатной температуре около 20 °C. Максимальная температура процессора была не выше 37 °C, а большую часть времени 36 °C. Эти низкие значения могут означать качественное охлаждение Dimensity 9200 и эффективность техпроцесса 4 нм от TSMC.

Чип Snapdragon 8 Plus Gen 1 тоже выпускали на этом техпроцессе и он обошёл Apple A15 Bionic в игровом тесте, показав важность передовых техпроцессов. Интересно будет сравнить Dimensity 9200 с будущим Snapdragon 8 Gen 2 на этом же техпроцессе этого же производителя. Нужно иметь в виду, что AnTuTu отдаёт предпочтение процессорам на Android-устройствах, а не чипам Apple серий A и M.

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Процессоры Apple обычно превосходят конкурентов, так что следует дождаться большего числа тестов и выхода окончательных вариантов чипов, пишет WCCFTech.