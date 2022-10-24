Компания Apple перешла на процессоры собственной разработки. Сейчас на них работают почти все производимые ей устройства. Исключением является компьютер Mac Pro, который в последний раз обновлялся в 2019 году.
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Появления следующей модели ждут в 2023 году. Благодаря новым процессорам Apple этот компьютер может стать самым быстрым в истории компании.
Марк Гурман пишет, что новый Mac Pro получит чипы M2 Ultra и M2 Extreme с 24 и 48 ядрами соответственно. Также там будут 76 и 152 ядра GPU и до 256 ГБ оперативной памяти.
Apple сейчас дорабатывает версию Mac Pro с 24-ядерным чипом, 76 ядрами GPU и 192 ГБ оперативной памяти. Устройство получило систему macOS Ventura 13.3, которая должна быть выпущена на поддерживаемых компьютерах в понедельник.
Точная дата релиза Mac Pro пока неизвестна. Раньше Apple начнёт продавать новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Max, а ещё Mac Mini на M2. Их появления ждут в ноябре, пишет Gizmochina.