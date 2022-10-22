Программа PC Manager будет удалять лишние файлы и продвигать браузер Edge

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Некоторые пользователи считают, что их операционным системам помогает регулярная чистка от скопившегося мусора при помощи приложений вроде CCleaner и Wise Disk Cleaner. Microsoft надумала создать собственную программу подобного рода, которая вскоре может оказаться в магазине Microsoft Store. Заодно она не забывает о необходимости продвигать свой браузер Edge.

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Приложение называется PC Manager и Microsoft сейчас занимается его тестированием. Сюда попадёт функциональность некоторых частей системы Windows и новые инструменты для очистки диска.

Ранее в этом году бета-версия PC Manager появилась в китайской версии магазина Microsoft Store. Итальянский сайт Aggiornamenti Lumia пишет, что программа была отправлена и в другие региональные магазины Microsoft, но там она пока не опубликована.

На скриншотах можно увидеть приложение в панели задач с функциональностью в стиле CCleaner. Программа позволяет удалять временные файлы изображений, системные журналы и другие ненужные файлы. Ещё она умеет искать большие файлы для освобождения дискового пространства.

Такая функциональность в Windows не помешала бы без установки отдельных приложений, но эта программа кажется более компактной по сравнению с CCleaner и тому подобными. Неясно, можно ли выбирать отдельные приложения для очистки их файлов (вроде браузеров) и есть ли функции безопасного удаления.

PC Manager включает в себя инструменты вроде проверки работоспособности, управления хранилищем, сканирования угроз и управления запускаемыми приложениями. Пользователи могут найти такие возможности в приложении «Параметры» и в Защитнике Microsoft, но теперь они доступны в едином месте.

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Функция автозапуска приложений показывает пользователям влияние программ на производительность системы, стараясь выявлять вредоносные и редко используемые программы, чтобы можно было их удалить. Есть также возможность завершать ненужные процессы, а ещё реклама браузера Microsoft Edge, пишет Techspot.