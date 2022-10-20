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Thunderbolt следующего поколения cможет достигать скорости 120 Гбит/с, на уровне USB4 2.0
Асимметричные подключения 120 Гбит/с для высокопроизводительных мониторов и видеоконтента, двунаправленные подключения 80 Гбит/с для всего остального
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После недавнего анонса стандарта USB4 2.0 был показан очередной стандарт Thunderbolt с похожими возможностями. Thunderbolt и USB4 связаны между собой, так что их пропускная способность была похожа.

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В среду Intel рассказала кое-что о преемнике Thunderbolt 4. Как и USB4 2.0, новый стандарт имеет пропускную способность до 80 Гбит/с, а иногда сможет достигать 120 Гбит/с.

Thunderbolt следующего поколения (названия пока нет) поддерживает двунаправленную пропускную способность до 80 Гбит/с. Впервые Intel показала её в Израиле в сентябре. На этой неделе компания продемонстрировала возможность нового Thunderbolt передавать данные со скоростью 120 Гбит/с, а получать со скоростью 40 Гбит/с.

Группа разработчиков USB, куда входят компании вроде Apple, HP, Intel, Microsoft, Renesas Electronics, STMicroelectronics и Texas Instruments, на этой неделе упомянула такую же возможность у USB4 2.0. Асимметричное подключение может пригодиться высокопроизводительным мониторам на USB4 и при рабочих нагрузках с интенсивной передачей видео. Intel отмечает пользу от Thunderbolt для геймеров и создателей контента, когда нужно передавать большие файлы.

Если верить диаграммам Intel, одно из различий между USB4 и новым Thunderbolt состоит в том, что последнему нужно двунаправленное подключение со скоростью 80 Гбит/с и асимметричное подключение со скоростью 120 Гбит/с. Спецификация USB4 лишь опционально поддерживает пропускную способность выше 20 Гбит/с, но не различает USB4 1.0 и 2.0.

Эти две технологии выглядят похожими, поскольку USB4 1.0 основан на Thunderbolt 3. Обе поддерживают подключения со скоростью 40 Гбит/с, а их преемники достигают 80 Гбит/с и 120 Гбит/с (Thunderbolt 4 сохранил пропускную способность Thunderbolt 3, но получил больше возможностей отображения и безопасности).

Как и USB4 2.0, новый Thunderbolt совместим с предыдущими версиями USB и Thunderbolt. Он поддерживает существующие пассивные кабели длиной менее метра.


Ещё Thunderbolt работает с DisplayPort 2.1, также представленным на этой неделе стандартом. VESA обновила все продукты с DisplayPort 2.0 до 2.1, использующего ту же спецификацию физического уровня, что и USB4.

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Intel планирует дать название Thunderbolt следующего поколения и перечислить характеристики в следующем году, сообщает Techspot.

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#thunderbolt
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