Это означает улучшенную совместимость с USB 4 и кабели более высоких стандартов качества

Стандарт DisplayPort 2.0 не успел появиться в большом количестве устройств, а уже был представлен DisplayPort 2.1. Стоящая за разработкой DisplayPort отраслевая группа VESA заявляет, что все сертифицированные продукты DisplayPort 2.0 соответствуют спецификации 2.1.

реклама

DP 2.1 приходит на смену DP 2.0. Пересмотренная спецификация приносит улучшение согласования и интеграции с USB 4 и разъёмом Type-C. Сигналы DisplayPort смогут лучше сосуществовать с данными USB, обеспечивая повышенную эффективность.

По словам председателя правления VESA и председателя рабочей группы DisplayPort Алана Кобаяши, «передача изображений через DisplayPort с более высокой скоростью и проверенным визуальным качеством сжатия DSC даже для HDR-контента даст достаточную пропускную способность для практически любого приложения». В том числе это игры на высоком разрешении и с высокой частотой обновления.

DisplayPort 2.1 предлагает и обновлённые спецификации кабелей. Кабель DP40 может поддерживать скорость 10 Гбит/с UHBR10 (40 Гбит/с до четырёх каналов). Стала возможной длина кабеля более 2 м. Кабель DP80 поддерживает скорость соединения UHBR20 с четырьмя полосами с пропускной способностью до 80 Гбит/с. UHBR означает сверхвысокий битрейт. Для сравнения, DP 1.4a может обеспечить скорость до 32,4 Гбит/с.

По разрешению улучшений в DP 2.1 по сравнению с DP 2.0 нет. Подключение UHBR20 может выдавать 75 Гц на разрешении 8K без сжатия или более 240 Гц на 4K при 10-битной глубине цвета. Частота обновления для HDR10-контента чуть ниже, но разрешение 8K на 60 Гц достижимо. При 8-битной глубине цвета максимальная частота обновления выше, ещё выше при сжатии потока отображения. Тогда возможно разрешение 16K с частотой 60 Гц.

Будущие видеокарты AMD RDNA 3 будут поддерживать DisplayPort 2.0, тогда как у нового поколения карт Nvidia RTX 4000 только DP 1.4a. Карты Intel Arc тоже поддерживают DP 2.0, но только в режиме UHBR10. Этого хватит для частоты более 180 Гц на разрешении 4K.

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3080 - цены идут к 60 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Теперь осталось ждать появления мониторов с поддержкой DP 2.1. Можно предположить, что их покажут на выставке электроники CES 2023 в начале января, пишет PCGamer. Можно не сомневаться, что цены на них будут сильно кусаться.