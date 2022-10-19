Google в последнее время уделяет больше прежнего внимания программному обеспечению для планшетов. Предположительно, в следующем году она собирается после длительного перерыва сама выпустить планшет. Пока же компания обновила браузер Chrome на Android, в первую очередь улучшив навигации по вкладкам.
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В обновлении предлагается дизайн располагающихся рядом друг с другом вкладок, что упрощает обмен открытыми страницами. Есть функция автоматической прокрутки назад, возвращающая пользователя на предыдущую вкладку. Когда вкладки становятся слишком маленькими, исчезает кнопка закрытия на каждой из них, чтобы не было случайных нажатий. Используется новый визуальный макет вкладок, организующий вкладки в сетке с предварительным просмотром каждой страницы.
Google добавила перетаскивание между приложениями. Можно брать изображение, текст или ссылку из Chrome и вставлять в Gmail, Фотографии и другие программы. Ещё обновление добавляет режим рабочего стола в Chrome на Android.
Обновление уже доступно на всех Android-планшетах. Наверняка это не последнее такое обновление перед релизом планшета Pixel. Компания уже подтвердила, что в будущем обновлении в Chrome на Android появятся группы вкладок, пишет Engadget.