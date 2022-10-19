Компания готовится к выпуску в следующем году планшета Pixel Tablet

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Google в последнее время уделяет больше прежнего внимания программному обеспечению для планшетов. Предположительно, в следующем году она собирается после длительного перерыва сама выпустить планшет. Пока же компания обновила браузер Chrome на Android, в первую очередь улучшив навигации по вкладкам.

реклама

В обновлении предлагается дизайн располагающихся рядом друг с другом вкладок, что упрощает обмен открытыми страницами. Есть функция автоматической прокрутки назад, возвращающая пользователя на предыдущую вкладку. Когда вкладки становятся слишком маленькими, исчезает кнопка закрытия на каждой из них, чтобы не было случайных нажатий. Используется новый визуальный макет вкладок, организующий вкладки в сетке с предварительным просмотром каждой страницы.

Google добавила перетаскивание между приложениями. Можно брать изображение, текст или ссылку из Chrome и вставлять в Gmail, Фотографии и другие программы. Ещё обновление добавляет режим рабочего стола в Chrome на Android.

рекомендации ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Обновление уже доступно на всех Android-планшетах. Наверняка это не последнее такое обновление перед релизом планшета Pixel. Компания уже подтвердила, что в будущем обновлении в Chrome на Android появятся группы вкладок, пишет Engadget.