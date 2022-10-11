Помахать световым мечом теперь можно от первого лица

Наверняка у некоторых поклонников вселенной «Звездные войны» возникало желание побывать там хотя бы в виртуальной реальности. Разработчик VR Dr. Beef может помочь осуществить это желание. Он портировал популярную игру 2002 года Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast на устройство Meta Quest 2.

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Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast в своё время получила хорошие отзывы. Игроки управляли персонажем по имени Кайл Катарн и сражались на разных планетах. Фанаты включают её в число величайших игр по «Звёздным войнам». Она была переиздана на Nintendo Switch и PlayStation 4 в 2019 году.

Фанатский энтузиазм побудил Саймона Брауна (Dr. Beef) портировать Jedi Outcast на Meta Quest 2. Ранее Браун перенёс в виртуальную реальность такие классические игры, как Quake 2, Doom 3 и Half-Life. Многие игроки считают порты Брауна одними из лучших.

Портировать игру 20-летней давности по «Звёздным войнам» в виртуальную реальность было непросто. Браун сделал не только это, но и добавил дополнительные функции. Предлагается полное управление световыми мечами от первого лица. Удалось заставить световые мечи отражать лазеры и расчленять штурмовиков, чего не было в оригинальной игре.

Порт сейчас находится в раннем доступе, но на видео выглядит неплохо. Он предлагает достойную демонстрацию световых мечей с отслеживанием движения, метание световых мечей, уворачивание, расчленение и т.д.

Порт Jedi Outcast сейчас доступен для всех, кто пожертвует от $8 на странице «Team Beef» на Patreon.

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Релиз финальной версии запланирован на SideQuest в 2023 году. Он должен выглядеть более проработанным и содержать больше уровней и планет, чем нынешняя версия, пишет Techspot.