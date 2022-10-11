Они могли бы быть и ещё дешевле

Одна из главных претензий к последним процессорам AMD Ryzen 7000 заключается в высокой стоимости платформы в целом. Сокет AM5 поддерживает только дорогую память DDR5, в отличие от Intel LGA 1700. У AMD были доступны только материнские платы верхней ценовой категории на чипсетах X670 и X670E. Теперь это изменилось с появлением плат на чипсете B650(E).

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Материнские платы на чипсетах среднего уровня B650 и B650E поступили в продажу, предлагая пользователям заплатить чуть меньше за обладание компьютером на процессоре AMD. Магазин Newegg сейчас предлагает свыше 25 моделей от четырёх ведущих производителей по цене от $170 до $450.

В чем состоит разница между всеми чипсетами для AM5? Материнские платы X670(E) используют два чипа Promontory 21 с четырьмя линиями PCIe 4.0, зарезервированными для связи между наборами микросхем. B650 использует один чип, давая вдвое меньше возможностей подключения.

Процессоры Ryzen 7000 дают до 24 линий PCIe 5.0. По причине сложности маршрутизации такой высокой пропускной способности два варианта B650 обрабатывают эти линии по-разному. B650E предлагает 16 линий PCIe 5.0 (1 x 16 или 2 x 8) для видеокарт и минимум один слот PCIe 5.0 M.2 для хранилищ. B650 даёт только PCIe 4.0, а поддержка PCIe 5.0 для хранилищ здесь необязательна. Все представленные материнские платы на AM5 поддерживают разгон как процессора, так и памяти.

Самая дешёвая плата на B650 в магазине Newegg — ASRock B650M PG Riptide за $170 (на $75 дешевле самой дешёвой платы на X670(E)). За такие деньги покупатели получат плату microATX с 12+2+1 фазами питания, рассчитанными на силу тока 50 А. Набор портов ввода-вывода сзади довольно ограниченный, с разъёмом LAN 2,5 Гбит/с и без карты Wi-Fi. Самые быстрые порты USB имеют максимальную скорость всего 10 Гбит/с. Зато плата предлагает слот PCIe 5.0 M.2 (плюс ещё один со скоростью PCIe 4.0).

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Когда AMD анонсировала процессоры Ryzen 7000, она обещала материнские платы на AM5 по цене от $125. Вот только не было сказано, относится это к платам на чипсете B650 или к ещё не анонсированному чипсету A620, пишет Techspot.