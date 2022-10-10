Всё ближе новый год и некоторые производители готовят свои очередные мобильные устройства премиального уровня. В частности, появились кое-какие сведения относительно смартфонов Xiaomi 13.
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Данные обнаружены на китайском сайте Weibo. Там говорится об экранах будущих аппаратов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro уровня. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь также подтвердил, что будет представлена новая модель Ultra.
Xiaomi 13 получит экран с диагональю около 6,38 дюйма. Для сравнения, у стандартной версии Xiaomi 12 размер экрана составляет 6,28 дюйма. Разрешение при этом останется Full HD+. Размер экрана Xiaomi 13 Pro должен быть на уровне 12 Pro, то есть 6,73 дюйма с разрешением QHD+.
Предположительно, линейка Xiaomi 13 будет представлена вскоре после анонса флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 2, а это должно случиться в середине ноября. Xiaomi станет одним из первых производителей смартфонов, которая возьмёт на вооружение этот процессор. Кроме того, в её продаваемых в Китае аппаратах используются камеры с брендом Leica, пишет Gizmochina.