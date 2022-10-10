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Релиз видеокарты Nvidia Titan Ada отложен по причине расплавления блоков питания
Два 16-контактных разъёма и память GDDR6 или GDDR7
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Была информация, согласно которой компания Nvidia работает над более производительной версией видеокарты GeForce RTX 4090. Эта карта могла получить название RTX 4090 Ti. Теперь речь идёт об отмене или переносе сроков её релиза. 

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Источником этих сведений стал YouTube-канал Moore’s Law Is Dead. Он говорит о надёжном близком к компании источнике, рассказавшем о новой видеокарте под названием RTX Titan Ada. С появлением RTX 3090 Nvidia отказалась от выпуска карт Titan. В итоге новая модель может называться RTX 4090 Ti, выдавая скорость уровня карт Titan.

У RTX Titan Ada TDP от 600 Вт до 700 Вт. В ней установлен полностью функциональный графический чип AD102 и два 16-контактных разъёма питания. В системном блоке карта могла бы занять целых четыре слота, на фоне чего даже мощная RTX 4090 выглядит тонкой. Однако, новой карте нужно время на доработку по причине возникших при её создании проблем.

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В частности, речь идёт о срабатывании автоматических выключателей и расплавлении блоков питания. Скорее всего на этой карте будет установлена память GDDR6 со скоростью до 27 Гбит/с или, а может даже GDDR7, пишет Gizmochina.

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#nvidia #видеокарты
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