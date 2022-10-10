Его должны ввести в эксплуатацию в январе

Самый мощный в мире суперкомпьютер Frontier уже в сети, но пока не запущен официально. Его директор сообщил, что система выходит из строя каждые несколько часов, но призывает не беспокоиться по этому поводу.

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Frontier представляет собой суперкомпьютер недостижимого прежде уровня. У него 9408 узлов HPE Cray EX235a, каждый из которых оснащён 64-ядерным процессором AMD Trento 7A53 Epyc, 512 ГБ памяти DDR4, четырьмя графическими процессорами/ускорителями AMD Instinct MI250X с 128 ГБ памяти HBM2e у каждого. В сумме это даёт 602112 ядер центрального процессора и 8138240 ядер графического, а также 4,6 ПБ памяти DDR4 и HBM2e.

В мае Frontier вошёл в рейтинг TOP500, впервые преодолев планку в экзафлопс после прохождения теста HPL с результатом 1,102 ExaFlops/s. С тех пор управляющая им Национальная лаборатория Ок-Ридж в Теннесси (США) готовила его к научным исследованиям. Их начало было запланировано на январь.

Потом стали появляться сообщения о том, что начало работы Frontier может быть задержано из-за частых аппаратных сбоев. Было организовано интервью с директором программы Oak Ridge Джастином Уиттом. Он рассказал, что Frontier ежедневно сталкивается с системными сбоями, но заявил, что в такой большой системе это неизбежно.

«Среднее время наработки на отказ в системе подобного масштаба измеряется часами, а не днями. В таких сбоях нет закономерностей, о которых стоило бы беспокоиться. Прожить день без сбоев стало бы выдающимся достижением».

Были слухи, что аппаратные проблемы вызваны новым AMD Instinct MI250X, но Уитт это не подтвердил. MI250X представляет собой самый мощный GPU/ускоритель AMD, продаваемый только избранным партнёрам. У него 220 вычислительных блока, содержащих 14080 ядер с частотой 1700 МГц в корпусе мощностью 500 Вт.

«Проблемы есть во множестве категорий и графические процессоры являются только одной из них. Разброс среди ставших причинами сбоя компонентов достаточно большой».

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Уитт говорит, что беспрецедентный масштаб Frontier усложнил настройку, но сказал , что установленный в 2018–2019 годах график остаётся в силе, пишет Techspot.