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Видеокартам RTX 4090 сторонних производителей нужен блок питания мощнее рекомендованного Nvidia
Блок питания на 1200 Вт кажется излишним
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Компания Nvidia назвала рекомендации по питанию новых видеокарт серии RTX 4000. Некоторые производящие карты партнёры предложили собственные рекомендации, превосходящие требования Nvidia.

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Сайт Tom's Hardware изучил рекомендуемые требования к мощности блоков питания под карты разных производителей. Несколько карт, таких как Galax RTX 4090 SG / ST, Inno3D RTX 4090 X3 OC iChill Black и PNY RTX 4090 Verto Epic-X, требуют блока питания мощностью 850 Вт, на уровне рекомендаций Nvidia.

Картам Asus RTX 4090 ROG Strix OC, Gigabyte Aorus RTX 4090 Master и Zotac RTX 4090 AMP Extreme / Trinity нужен блок питания мощностью не менее 1000 Вт. Palit рекомендует блок питания мощностью не менее 1200 Вт для своей карты RTX 4090 GameRock OC. При этом в спецификациях указана мощность видеокарты 450 Вт, как и у большинства других RTX 4090.

Несколько производителей, в том числе Gainward и Colorful, не назвали рекомендаций по блокам питания для своих RTX 4090. В таком случае лучше придерживаться советов Nvidia.

Хотя рано делать окончательные выводы до проведения тестирования, можно назвать мощность в 1200 Вт избыточной. Также можно сказать, что названное Nvidia значение в 850 Вт не учитывает все факторы. Среди них сильно разогнанные карты, у которых потребление заметно вырастает, а также наличие в системном блоке других прожорливых компонентов вроде мощного разогнанного процессора и большого количества памяти.

Стоит помнить, что не все блоки питания одинаковы даже при одинаковой обещанной мощности. Возможно, Palit и другие рекомендуют более мощные блоки с запасом на будущие обновления компьютеров.

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Nvidia RTX 4090 поступит в прилавки 12 октября по цене от $1599 в США. RTX 4080 12 ГБ и 16 ГБ должны появиться в ноябре за $899 и $1199 соответственно, пишет Techspot.

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