Дефицит электроэнергии может создать проблемы для мобильной связи в ЕС

Энергетический кризис может привести к проблемам с мобильным интернетом во многих европейских странах. Обсуждаются планы по предотвращению кризиса, но полностью избежать проблем вряд ли получится. Сочетание отключений электричества и планов по нормированию энергии может сделать мобильный интернет в Европе ненадёжным.

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Представители телекоммуникационной отрасли бьют тревогу, опасаясь воздействия на мобильную инфраструктуру в крупнейших странах Европы. По словам четырёх руководителей телекоммуникационных компаний, не хватает систем резервного копирования, чтобы компенсировать массовые отключения электроэнергии.

В Европе есть полмиллиона вышек мобильной связи. Большинство из них оснащены системами резервного питания с возможностью работать до 30 минут. План французской государственной компании Enedi, управляющей распределением электроэнергии низкого и среднего напряжения на протяжении 1.300.000 км линий, учитывает потенциальные отключения электроэнергии продолжительностью до двух часов.

Летом Enedis и операторы связи провели переговоры с французским правительством о рынке электроэнергии, но спасти вышки сотовой связи от общих отключений электроэнергии не удалось. В планах Enedis мобильный интернет не считается жизненно важной услугой, на уровне больниц, полиции и государственных учреждений.

В Швеции телекоммуникационный регулятор PTS пытается избежать массовых перебоев в доступе в интернет, финансируя покупку переносных заправочных станций и мобильных базовых станций. Они могли бы работать вместо недоступных вышек сотовой связи, позволяя смартфонам и мобильным устройствам подключаться к интернету.

Немецкая компания Deutsche Telekom имеет 33000 вышек мобильной радиосвязи для подачи электроэнергии. В случае длительных отключений электроэнергии она будет использовать аварийные системы на дизельном топливе. В Италии глава телекоммуникационного лобби Астель Массимо Сарми обратится к правительству страны с просьбой исключить мобильные сети из планов энергосбережения.

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Вероятно, Европа может пострадать от собственных успехов в поддержании эффективности и надёжности энергетической инфраструктуры. Один источник из телекоммуникационной отрасли считает, что Европа «немного избалована» в этом отношении. По этой причине в технологии хранения энергии вложено не так много инвестиций, как в других регионах, пишет Techspot.