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Производство чипов в Южной Корее сократилось впервые с 2018 года
Падение спроса привело к уменьшению производства
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В последние полгода полупроводниковая промышленность Южной Кореи сталкивается с избыточными запасами. Это стало причиной сокращения уровня производства впервые за четыре года, так как спрос уменьшается при сохранении высокого уровня запасов. Винят в этом снова глобальный экономический спад, особенно резкое падение рынка электроники.

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Bloomberg пишет, что в августе объём производства в полупроводниковой промышленности Южной Кореи сократился на 1,7%, что стало первым снижением с января 2018 года. Уровень запасов достиг 67,3%, а заводские отгрузки сократились на 20,4% второй месяц подряд.

Это уже не первое свидетельство проблем в этой отрасли. Крупнейший производитель чипов памяти в США, компания Micron, выдала результат за квартал почти на $2 млрд меньше прогнозов. Японская компания Kioxia заявила, что в ближайшие месяцы сокращает производство на 30%.

Samsung предупредила, что вторая половина 2022 года будет тяжёлой. По данным фирмы IC Insights, рынок памяти DRAM сократился вдвое с мая по июль, и эта тенденция сохранится.

В недавнем отчёте компании TrendForce даётся прогноз, согласно которому цены на флэш-память NAND упадут в последнем квартале на 15%–20%. 3D NAND в текущем квартале выпускают меньше на 30%-35% и аналитики прогнозируют ещё 20%-25% спада в следующем квартале. Это хорошая новость для покупателей твердотельных накопителей.

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Нынешний спад стал закономерным явлением после роста продаж во время пандемии. Состояние мировой экономики также не способствует большим продажам, пишет Techspot.

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