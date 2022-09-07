Часы по цене премиальных смартфонов будут по карману далеко не всем

Сегодня компания Apple анонсирует ряд устройств, среди которых будут новые часы. Днём ранее появилось вероятное изображение модели Watch Series 8 Pro и потенциальная цена в США в размере $900-$1000.

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Изображения показывают громоздкий форм-фактор с закруглёнными сторонами. Экран плоский по сравнению со скошенным в Watch Series 7. Диагональ экрана может составлять 49 мм или 1,9 дюйма.

Watch Pro получат овальную кнопку на корпусе справа. На другой стороне есть другая выпуклая кнопка и отверстия динамиков. Пока не ясно, станут ли часы прочнее и лучше защищены от влаги. С учётом высокой цены всё это не помешало бы.

Как обычно, в часах будет функциональность для любителей физической активности на открытом воздухе. Для этого нужна хорошая продолжительность работы и большая батарея.

Есть вероятность появления в аппаратах iPhone 14 спутниковой связи, но вряд ли она будет в часах нынешнего года, пишет Nextpit.

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