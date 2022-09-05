Стали известны подробности о Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro

Китайская компания Xiaomi ведёт работу над следующей серией своих флагманских смартфонов и они могут быть представлены не далее как в ноябре. Сведений относительно Xiaomi 13 становится всё больше. Очередную порцию данных предоставил инсайдер Digital Chat Station.

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В прошлом декабре были представлены модели Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, также появился Xiaomi 12X на Snapdragon 870. Xiaomi 12 обладает основной камерой 50 Мп, сверхширокоугольной 13 Мп и макро 5 Мп. Xiaomi 12 Pro получил три камеры по 50 Мп.

Теперь сообщается, что аппараты Xiaomi 13 тоже будут иметь несколько камер по 50 Мп. Будет модель с двумя камерами 50 Мп, а также с тремя. Это могут быть Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Pro скорее всего станет обладателем обновлённых основной камеры и телефото. Также ожидается появление Xiaomi 13 Ultra.

Ранее говорилось, что Xiaomi 13 получит экран AMOLED 6,36 дюйма с частотой 120 Гц и изогнутыми краями. У Xiaomi 13 Pro будет дисплей AMOLED Samsung E6 размером 6,7 дюйма с изогнутыми краями. Его разрешение 2K и частота 120 Гц. Скорее всего оба смартфона будут оснащены Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная 50 Вт. Ничего пока неизвестно про аппарат на смену Xiaomi 12X, сообщает Gizmochina.

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