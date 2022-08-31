Сервисы VPN должны будут применять определённый интерфейс прикладного программирования

Рекламный бизнес остаётся основой доходов Google и компания готова защищать его. Недавно было сказано, что Google запретит приложениям VPN в магазине на Android мешать рекламе или блокировать её. Это может стать проблемой для приложений, которым нужны конфиденциальность и безопасная передача данных.

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Обновлённая политика Google Play была анонсирована в июле и вступит в силу 1 ноября. В ней изложены конкретные требования к работающим на Android-устройствах VPN-сервисам.

Google главным образом просит производителей VPN использовать базовый класс Android VPNService. Приложениям, явным образом подтверждающим услуги VPN и использующим Google VPN API, разрешат открывать безопасный туннель на уровне устройства для удалённых сервисов.

При этом ни один VPN-сервис не должен «манипулировать рекламой, что способно повлиять на монетизацию приложений». Так что поставщики VPN могут открыть безопасный канал на уровне устройства для обмена данными, происходящий через удалённый сервис. Однако службы должны гарантировать, что проходящие через VPN-туннель приложения и сервисы сохранят подключение к рекламным серверам.

В обновлённых Условиях и положениях говорится, что разработчики должны заявить об использовании VPN в списке своих приложений в Google Play, должны шифровать передаваемые с устройства на конечную точку VPN данные и соблюдать политики программы для разработчиков. В том числе те, которые относятся к мошенничеству с рекламой, разрешениям и вредоносному ПО.

Большинство этих условий призваны обезопасить пользовательские данные. Однако, ничего не мешает Google отдавать приоритет собственным интересам. Компания утверждает, что принимает меры против приложений, рекламирующих VPN, но вместо этого отслеживающих пользовательские данные. Эти приложения могут и регулярно перенаправляют пользовательский трафик, зарабатывая на рекламе.

В магазине Apple App Store требования похожие. Apple предписывает провайдерам VPN использовать NEVPNManager API. Он доступен только входящим в состав организаций разработчикам, пишет Neowin.

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