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Часы Realme Watch 3 Pro представят 6 сентября
В следующий вторник выбор смарт-часов станет чуть больше
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18 августа китайский производитель Realme провёл мероприятие и представил на нём смартфон Realme 9i 5G и беспроводные наушники Buds T100. Смарт-часы Watch 3 Pro в последний момент решили не анонсировать. Теперь компания объявила, что их анонс назначен на следующий вторник, 6 сентября.

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Часы Realme Watch получат большой экран и тонкий корпус, но перечень их спецификаций сейчас неизвестен. Сбоку на корпусе будет одна кнопка, а небольшое отверстие может скрывать микрофон. В таком случае есть вероятность применения часов в качестве внешнего динамика Bluetooth для телефонного общения.

Наверняка Watch 3 Pro получат поддержку GPS. Поскольку тип экрана будет OLED, расход энергии при его работе должен уменьшиться, а продолжительность работы часов между зарядками вырасти.

Во вторник станет также известна цена часов, вырастет она или останется прежней, как у модели прошлого поколения, пишет GSMArena.

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#realme #смарт-часы
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