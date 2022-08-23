Задержек больше быть не должно

Майнеры и держатели криптовалют давно ждут так называемого «слияния» сети Ethereum, но на этом пути было много задержек. Это может быть одно из наиболее значительных событий в истории криптовалют. Оно обещает заметно сократить выбросы углекислого газа и снизить спрос на видеокарты, что должно порадовать желающих купить их в преддверии появления нового поколения карт от Nvidia и AMD.

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Ранее в августе организация Ethereum Foundation объявила, что «слияние» произойдёт в середине сентября. Разработчики Ethereum давно планировали перевести эту криптовалюту с нынешней модели доказательства работы на принцип доказательства доли.

В первом случае обычные видеокарты для компьютеров идеально подходят для майнинга. В последние годы майнеры покупали видеокарты для добычи главным образом Ethereum, хотя есть много других подходящих криптовалют. В итоге цены выросли, пандемия поспособствовала дефициту и цены выросли ещё сильнее.

Майнинг приводит к огромному расходу электроэнергии, что повышает выбросы углекислого газа в атмосферу. Метод доказательства доли владения не требует такого расхода энергии и дорогого оборудования. Разработчики Ethereum считают, что это стимулирует будущие инвестиции в эту валюту.

Пока процесс перехода идёт по установленному разработчиками в апреле плану. Перевод основной сети на Proof-of-Stake ожидается 15 сентября, плюс-минус несколько дней. Это зависит от хешрейта сети, пишет Techspot.

Если Ethereum станет неинтересен майнерам, огромные мощности будут переведены на другие криптовалюты, что приведёт к падению доходности майнинга на каждой из них. Заинтересованным остаётся надеяться лишь на рост курса одной или нескольких таких валют, чтобы их добыча была прибыльной. Если же этого не случится, можно будет порадоваться нормальным ценам на видеокарты в некоторых странах.

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