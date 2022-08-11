На выбор предлагается стеклянное или кожаное покрытие

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20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки

RTX 3070 за 50 тр в Регарде

RTX 3070 за 50 тр в Регарде

Среди прочих представленных в четверг в Китае смартфонов Motorola самым простым является Moto S30 Pro. Это представитель верхне-средней ценовой категории с металлическим корпусом с покрытием Corning Gorilla 6 сзади или с кожаной отделкой. Толщина у него около 7,45 мм.

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Диагональ экрана 6,55 дюйма. Это панель OLED с 10-битным цветом с отверстием по центру и разрешением FHD+, частотой до 144 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц. Есть поддержка HDR10+, цветового диапазона DCI-P3 и сертифицированного SGS режима слабого синего света.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 888 Plus с памятью LPDDR5, хранилищем UFS 3.1 и системой жидкостного охлаждения VC. Установлена Android 12 с оболочкой MyUI и есть поддержка Ready For 3.5.

Сзади три камеры с основной OmniVision OV50A 50 Мп, сверхширокоугольной 13 Мп с автофокусом для макросъёмки и сенсором глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры 32 Мп.

Сканер отпечатков располагается внутри экрана. Ёмкость аккумулятора составляет 4270 мАч с зарядкой мощностью 68 Вт.

Цены в Китае следующие:

8/128 ГБ — 2199 юаней.

12/256 ГБ — 2699 юаней.

12/512 ГБ — 2899 юаней.

Предлагаются чёрный (со стеклом) и синей (с кожей) цветовые варианты. В других странах эта модель может называться Motorola Edge 30 Fusion, пишет Gizmochina.

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