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В Китае представлен аппарат Moto X30 Pro на Snapdragon 8+ Gen 1 с камерой 200 Мп
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В четверг утром Motorola анонсировала несколько мобильных устройств, которые должны были быть представлены ещё 2 августа. Среди трёх смартфонов есть и Moto X30 Pro.

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Это устройство обладает изогнутыми краями с двух сторон задней панели. Там же находится крупный модуль с тремя камерами. Спереди по центру также есть камера. На правой стороне корпуса размещены кнопка питания и регулятор громкости, снизу порт USB Type C, решётка динамика и слот для SIM-карты.

Спереди находится экран pOLED 6,73 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 144 Гц. У него тоже изогнутые края, что сейчас встречается нечасто. Под экраном установили сканер отпечатков. Рамки вокруг дисплея минимальные.

Внутри корпуса располагается передовой процессор Snapdragon 8+ Gen 1 на техпроцессе TSMC 4 нм. Объём памяти LPDDR5 достигает 12 ГБ, хранилища UFS 3.1 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора 4500 мАч, зарядка 125 Вт. До 50% аппарат заряжается всего за 7 минут, а до 100% за 19 минут. Мощность беспроводной зарядки равна 50 Вт.

Moto X30 Pro стал первым смартфоном с камерой 200 Мп на сенсоре Samsung ISOCELL HP1 размером 1/1,22 дюйма. Эта камера обладает новой технологией объединения пикселей Chameleon Cell, использующей сочетания два на два, четыре на четыре или полный пиксель, в зависимости от условий съёмки.

Поддерживается съёмка видео 8K со скоростью 30 кадров/с с минимальной потерей поля обзора. Среди других камер сверхширокоугольная 50 Мп и телефото 12 Мп. Разрешение камеры спереди 60 Мп.

Цены стартуют от 3699 юаней за 8/128 ГБ. 12/256 ГБ обойдётся в 4199 юаней, а топовая конфигурация 12/512 ГБ стоит 4499 юаней. Дата начала продаж пока не названа, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #motorola
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