В помощь Китаю подключат Индию

Как сообщалось на днях, у Apple могли возникнуть проблемы с поставками компонентов для некоторых моделей iPhone 14 с Тайваня в Китай. Причиной осложнений стал официальный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайская Народная Республика (КНР) воспринимает это как отказ от политики «единого Китая» со стороны США.

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Китай требует, чтобы партии чипов и других компонентов для компаний вроде Pegatron и Foxconn (которые занимаются сборкой iPhone и других устройств в Китае) маркировали этикетками «Сделано в Тайване, Китай» или «Китайский Тайбэй». Apple призывает поставщиков подчиниться, лишь бы не нести финансовых убытков.

До анонса iPhone 14 остаётся около пяти недель, а пока отметился новыми сведениями аналитик Минг-Чи Куо. Он считает, что впервые Apple собирается начать производство хотя бы одной модели iPhone 14 одновременно в Китае и Индии.

Аналитик напоминает, что Apple обычно начинает производство новых моделей iPhone в Китае, а через несколько месяцев в дело вступают конвейеры в других странах, таких как Индия и Бразилия. В этом году только в апреле, через семь месяцев после релиза iPhone 13, началось производство в Индии. Через несколько недель в игру вступила и Бразилии.

Разница в том, что производство iPhone в странах кроме Китая нужно для удовлетворения спроса только в этих странах. В Индии Apple старается избежать высокого налога на импорт, из-за которых пришлось бы поднять цены и айфоны стали бы покупать меньше. Производство iPhone 14 в Индии не сможет компенсировать дефицит в Китае.

В любом случае, это позволит уменьшить ущерб от возможных проблем с производством в Китае. Кроме того, производство сразу в двух странах станет «важной вехой для Apple». Компания не первый год старается уменьшить свою зависимость от Китая. Несколько лет назад в США ввели налоги на импорт на поставки из Китая. От этого теряют деньги американские производители и американские покупатели вынуждены платить больше.

При этом на айфоны этот тариф не распространялся, но затрагивал другие импортированные из Китая устройства производства Apple. Apple решила сама платить налоги и не повышать цены.

Компания изучает вопрос переноса производства из Китая, но сделать это нелегко. В другой стране должны быть огромные производственные мощности, образованные работники и доступ к сетям поставок. Одним из вариантов является Вьетнам. Samsung производит здесь некоторые свои устройства и со следующего года начнёт производить чипы.

Apple производит во Вьетнаме наушники AirPods и на подходе iPad и AirPods Pro 2, пишет Phonearena.

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