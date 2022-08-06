Виноваты в этом неправильные (по мнению Китая) этикетки на коробках

На прошлой неделе спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань, что стало крупным событием в мировой политике. Китай усмотрел в этом нарушение политики «единого Китая», которой США придерживались на протяжении 50 лет. Эта политика означает, что американское правительство признаёт Тайвань частью Китая.

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Тем не менее, у США есть как формальные отношения с Китайской Народной Республикой (КНР), так и «неофициальные» отношения с Тайванем. В КНР считают, что после визита Пелоси они стали официальными. Всё это не улучшает деловые отношения между странами.

На Тайване выпускаются самые продвинутые процессоры и прочие микросхемы для самых популярных электронных устройств мира. Тайваньская компания TSMC является ведущим независимым производителем, а Apple у неё клиент номер один. Теперь Apple сообщила своим тайваньским поставщикам, в числе которых и TSMC, что при отправке компонентов в Китай они должны соблюдать новые правила Китая. Среди них маркировка товаров «Сделано на Тайване, Китай» или «Китайский Тайпай».

Предупреждения Apple появилось после решения Китая задержать отправленные тайваньскими поставщиками на завод Pegatron в Сучжоу поставки. На этом предприятии выпускаются устройства некоторых крупных производителей, вроде Microsoft. Поставки задержаны таможней в КНР, документация и транспортные контейнеры тщательно проверяются на предмет упоминаний Тайваня.

Вице-председатель Pegatron Джейсон Чен и другие главы тайваньских производителей чипов сфотографировались с Пелоси, отчего Китай огорчился ещё сильнее. В итоге у моделей iPhone 14 и iPhone 14 Max (не Pro) возникли проблемы с поставками дисплеев и объективов камер. Это в тот момент, когда до анонса новых iPhone осталось около месяца.

Надпись «Сделано в Тайване» на формах импортной декларации или на коробках может привести к тому, что поставки будут задержаны или отклонены. Размер штрафа может составить до 4000 юаней.

Apple попросила представителей своей сети поставок просмотреть и отредактировать этикетки на коробках и формах для поставок из Тайваня в Китай. После проблем с пандемией и дефицитом чипов новая неприятность оказалась очень некстати для Apple и других производителей, пишет Phonearena.

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