Motorola продолжает готовиться к релизу очередного гибкого смартфона под названием Moto Razr 2022. Он выйдет на смену ранее выпущенному гибкому смартфону этого производителя.
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Анонс запланирован на 2 августа, но на Weibo уже был опубликован тизер, позволяющий изучить внешний вид устройства. Razr 2022 получит полноразмерный внешний экран. Сзади будет двойная камера, а внешний экран можно применять в качестве видоискателя.
Motorola говорит об использовании процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Батарея 3500 мАч должна дать полный день работы.
Аппарат использует экран P-OLED FHD+ 6,7 дюйма с частотой 120 Гц. Сзади должен быть экран 3 дюйма с несколькими вариантами применения. Там же размещена основная камера 50 Мп и сверхширокоугольная 13 Мп. Спереди находится камера 32 Мп.
Объём памяти LPDDR5 достигает 12 ГБ, хранилища UFS 3.1 до 512 ГБ. Установлена система Android 12 с оболочкой MyUI 4.0.
Ожидается наличие чёрного и синего цветовых вариантов. В Европе стоимость может составить 1149 евро, пишет Gizmochina.