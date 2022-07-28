Гибкий смартфон Motorola представят 2 августа

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Motorola продолжает готовиться к релизу очередного гибкого смартфона под названием Moto Razr 2022. Он выйдет на смену ранее выпущенному гибкому смартфону этого производителя.

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Анонс запланирован на 2 августа, но на Weibo уже был опубликован тизер, позволяющий изучить внешний вид устройства. Razr 2022 получит полноразмерный внешний экран. Сзади будет двойная камера, а внешний экран можно применять в качестве видоискателя.

Motorola говорит об использовании процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Батарея 3500 мАч должна дать полный день работы.

Аппарат использует экран P-OLED FHD+ 6,7 дюйма с частотой 120 Гц. Сзади должен быть экран 3 дюйма с несколькими вариантами применения. Там же размещена основная камера 50 Мп и сверхширокоугольная 13 Мп. Спереди находится камера 32 Мп.

Объём памяти LPDDR5 достигает 12 ГБ, хранилища UFS 3.1 до 512 ГБ. Установлена система Android 12 с оболочкой MyUI 4.0.

Ожидается наличие чёрного и синего цветовых вариантов. В Европе стоимость может составить 1149 евро, пишет Gizmochina.

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