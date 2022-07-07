Всё это будет стоить больше других моделей

3050 за 30 тр - успей взять по старой цене

3050 за 30 тр - успей взять по старой цене

Желающие стать обладателем умных часов из экосистемы Apple любители физической активности скоро смогут получить такую возможность. Стало известно, что производитель работает над версией Apple Watch для «экстремальных видов спорта».

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Марк Гурман из агентства Bloomberg пишет, что эта версия Apple Watch получит «почти 2-дюймовый экран». Это примерно на 7% больше площади экрана самых больших современных Apple Watch. Вырастет ёмкость аккумулятора и с ней продолжительность работы часов. Разрешение экрана станет 410 х 502 против нынешних 484 х 396, что даст возможность показывать больше данных.

Обычные Apple Watch 8 получат экран прежнего размера 1,9 дюйма, как у Apple Watch 7. Должен остаться неизменным размер и у Apple Watch SE.

Гурман пишет о часах Apple Watch повышенной прочности во второй раз. Ранее это было в марте прошлого года, когда он пообещал прорезиненный корпус с металлической основой. Теперь говорится о прочном металле вместо алюминия и о более устойчивом к воздействиям экране.

Часы должны работать на процессоре S8, но производительность не вырастет по сравнению с S7 и S6. Появится обновлённый режим пониженного энергопотребления и опция фитнеса для контроля температуры тела.

Защищённые Apple Watch будут стоить $699 за версию 41 мм и $749 за 45 мм, пишет Techspot.

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