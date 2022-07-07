Желающие стать обладателем умных часов из экосистемы Apple любители физической активности скоро смогут получить такую возможность. Стало известно, что производитель работает над версией Apple Watch для «экстремальных видов спорта».
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Марк Гурман из агентства Bloomberg пишет, что эта версия Apple Watch получит «почти 2-дюймовый экран». Это примерно на 7% больше площади экрана самых больших современных Apple Watch. Вырастет ёмкость аккумулятора и с ней продолжительность работы часов. Разрешение экрана станет 410 х 502 против нынешних 484 х 396, что даст возможность показывать больше данных.
Обычные Apple Watch 8 получат экран прежнего размера 1,9 дюйма, как у Apple Watch 7. Должен остаться неизменным размер и у Apple Watch SE.
Гурман пишет о часах Apple Watch повышенной прочности во второй раз. Ранее это было в марте прошлого года, когда он пообещал прорезиненный корпус с металлической основой. Теперь говорится о прочном металле вместо алюминия и о более устойчивом к воздействиям экране.
Часы должны работать на процессоре S8, но производительность не вырастет по сравнению с S7 и S6. Появится обновлённый режим пониженного энергопотребления и опция фитнеса для контроля температуры тела.
Защищённые Apple Watch будут стоить $699 за версию 41 мм и $749 за 45 мм, пишет Techspot.