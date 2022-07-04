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В России начали продавать планшет HTC A101 с экраном 10 дюймов и процессором Unisoc T618
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Планшет HTC A101 в понедельник дебютировал в рознице Южной Африки и России. Это устройство средней ценовой категории с металлическим корпусом и экраном LCD 10 дюймов с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Планшет обладает контактами для подключения клавиатуры.

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Данная модель работает на не самом впечатляющем процессоре Unisoc T618, зато 8 ГБ памяти по меркам планшетов является приличным значением. Объём хранилища равен 128 ГБ, есть поддержка карт памяти microSD. Установлена не последняя версия системы Android 11 и аккумулятор 7000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

Сзади две камеры с основной 16 Мп, вспомогательной 2 Мп и светодиодная вспышка. Запись видео ограничена разрешением 1080p, есть портретная съёмка. Спереди камера с разрешением 8 Мп с режимом украшения, записью видео 720p и лицевой разблокировкой.

На корпусе находятся кнопка регулировки громкости, питания, разъём USB-C и 3,5 мм. Среди стандартов связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE и GPS. Размер устройства 245,5 х 160,3 х 8,4 мм, вес 530 г.

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В России планшет стоит 19890 рублей и доступен в сером и серебристом цветах, пишет Gizmochina.

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#htc #планшеты
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