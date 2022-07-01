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Появились изображения OnePlus 10T на Snapdragon 8+ Gen 1
По сравнению с OnePlus 10 Pro есть изменения во внешнем виде
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В последние пару недель ходили слухи о скором появлении смартфона OnePlus 10T. В прошлом году производитель решил не выпускать подобного промежуточного флагмана, так что сравнить новую модель напрямую не с чем. Теперь появились изображения этого аппарата.

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Источником данных стал известный инсайдер OnLeaks. Смартфон похож на представленный в начале года OnePlus 10 Pro, не считая небольших изменений в дизайне. В частности, это относится к модулю задних камер. OnePlus 10 Pro обладает тремя камерами и вспышкой, которая тоже выглядит как камера. У OnePlus 10T камер столько же, но их расположение может измениться. Модуль выглядит чуть приподнятым над корпусом. На корпусе нигде не видно логотипа Hesselblad, так что сотрудничество с этим брендом могло быть прекращено.

У флагмана Pro экран с изгибами, но здесь он плоский. Вырез под камеру сместился из левого угла в центр. Ещё одним изменением стал пластиковый корпус вместо металлического в OnePlus 10 Pro. Ползунка уведомлений на корпусе не видно, хотя он может быть перенесён на другую сторону. Были показаны чёрный и зелёный цветовые варианты.

Из характеристик известно о процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ. Ожидается панель AMOLED LTPO E4 размером 6,7 дюйма с разрешением Full HD+. Основная задняя камера будет 50 Мп, сверхширокоугольная 16 Мп, макро 2 Мп. Разрешение передней камеры будет 32 Мп. Ожидается аккумулятор 4800 мАч и зарядка 150 Вт, как в недавних OnePlus 10R и OnePlus Ace.

Также должны быть представлены смартфоны OnePlus 10RT, OnePlus 10 Ultra и гибкий OnePlus Fold на Android 13, сообщает Androidcentral.

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