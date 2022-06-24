Core i9-13900 уже был протестирован

Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри

Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри

Инсайдер @OneRaichu в Твиттере поделился данными о том, что процессоры следующего поколения Intel Raptor Lake 13-го смогут добраться до тактовой частоты 6 ГГц. Сейчас модель Core i9-12900 может достигать частоты более 5 ГГц.

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Среди новой серии процессоров покорить вершину в 6 ГГц сможет по меньшей мере одна модель. В этом ей поможет технология Intel Efficient Thermal Velocity Boost (ETVB). Такой процессор станет первым на архитектуре x86, достигшим этой частоты.

Ещё одно подтверждение существования ETVB нашли после того, как Intel обновила приложение для разгона Extreme Tuning Utility (XTU). Перечисленные в журнале изменений XTU функции разгона будут доступны и для процессоров Intel Alder Lake нынешнего поколения.

Прежняя технология Intel TVB «по возможности» повышает частоту на 100 МГц, если процессор не слишком нагрелся и остался запас по частотам. Режим ETVB может быть продвинутым TVB с более высокими частотами, в зависимости от температуры процессора.

В бенчмарке Sandra Core i9-13900 значительно превзошёл чип Core i9-12900. Однако, поскольку это был ранний инженерный образец, судить о конечной производительности пока рано.

AMD не собирается уступать и готовит процессоры Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4. Компания показала впечатляющие результаты на Computex 2022, превзойдя Core i9-12900K на 31%. Ещё чип на Zen 4 удалось разогнать до 5,5 ГГц в игре Ghostwire Tokyo, пишет Digitaltrends.

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