Аппарат с экраном OLED и памятью 6 и 8 ГБ

Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри

Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри

6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза

6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза

3060 за копейки в Регарде, смотри

3060 за копейки в Регарде, смотри

Компания Nokia в настоящее время готовит смартфон на смену модели Nokia X20. Источник в Твиттере показал фотографии новинки под названием Nokia X21 5G и описал некоторые характеристики этого устройства.

реклама

По центру экрана располагается отверстие для селфи-камеры. Сзади вместо круглого модуля с X20 находится прямоугольный модуль.

Используется панель OLED размером 6,7 дюйма с частотой 120 Гц. Разрешение скорее всего будет Full HD+. Среди других характеристик чип Snapdragon 695, батарея 5000 мАч, память 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Основная задняя камера с разрешением 64 Мп, сверхширокоугольная 13 Мп, есть объектив ToF, оптика ZEISS и технология PureView для улучшения снимков.

Ещё есть изображение другого аппарата Nokia с похожей задней стороной. Зелёный смартфон обладает тремя камерами с основной 50 Мп. Это может быть представитель серии Moto G с экраном FHD+ 120 Гц и поддержкой 5G.

Также Nokia готовит обновлённые модели обычных сотовых телефонов, пишет Gizmochina.

анонсы и реклама Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming



