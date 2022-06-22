Компания Nokia в настоящее время готовит смартфон на смену модели Nokia X20. Источник в Твиттере показал фотографии новинки под названием Nokia X21 5G и описал некоторые характеристики этого устройства.
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По центру экрана располагается отверстие для селфи-камеры. Сзади вместо круглого модуля с X20 находится прямоугольный модуль.
Используется панель OLED размером 6,7 дюйма с частотой 120 Гц. Разрешение скорее всего будет Full HD+. Среди других характеристик чип Snapdragon 695, батарея 5000 мАч, память 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.
Основная задняя камера с разрешением 64 Мп, сверхширокоугольная 13 Мп, есть объектив ToF, оптика ZEISS и технология PureView для улучшения снимков.
Ещё есть изображение другого аппарата Nokia с похожей задней стороной. Зелёный смартфон обладает тремя камерами с основной 50 Мп. Это может быть представитель серии Moto G с экраном FHD+ 120 Гц и поддержкой 5G.
Также Nokia готовит обновлённые модели обычных сотовых телефонов, пишет Gizmochina.