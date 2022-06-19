Продажи за 999 юаней начнутся 23 июня

В Китае в эти выходные был представлен смартфон Realme Q5x. В этом году это уже четвёртый представитель линейки смартфонов Q, а предыдущими были модели Realme Q5i, Realme Q5 и Realme Q5 Pro.

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Realme Q5x обладает экраном IPS LCD размером 6,5 дюйма с разрешением 720 х 1600, соотношением сторон 20:9 и яркостью 400 нит. Этот экран занимает 88,7% передней части корпуса. Аппарат весит 184 г при толщине корпуса 8,1 мм.

Работает это устройство на процессоре MediaTek Dimensity 700. Ему помогают 4 ГБ оперативной памяти и хранилище 64 ГБ. Поддерживаются карты памяти microSD. Установлена система Android 12 с оболочкой Realme 3.0.

Внутри выреза на экране располагается камера с разрешением 5 Мп. Сзади камер две с основной 13 Мп и сенсором глубины 0,3 Мп, рядом светодиодная вспышка.

Работает всё это от аккумулятора 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Для защиты данных предлагается пользоваться сканером отпечатков сбоку на корпусе. Среди остальных спецификаций поддержка двух SIM-карт, 5G/4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, разъём USB-C и разъём 3,5 мм.

Realme Q5x предлагается приобрести в Китае за 999 юаней в единственной конфигурации 4/64 ГБ, чёрном или синем цветовых вариантах. Продажи начнутся 23 июня, пишет Gizmochina.

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